Выпускники просят назвать школу именем экс-директора Василия Гришукова

Выпускники Краснооктябрьской школы села Первомайское Сокулукского района обратились с просьбой присвоить учебному заведению имя бывшего директора Василия Никитича Гришукова. Он руководил школой с 1971 по 1998 год, за это время выпустил 18 медалистов, открыл музей и обучал детей шахматам.

Как рассказала выпускница Тамаркуль Солтоноева, в марте в селе узнали, что школе могут присвоить имя Шаршеналы Уметалиева.

- Мы уважаем Шаршеналы Уметалиева, но считаем, что школа должна носить имя человека, который был патриотом села и внес личный вклад в ее историю, - отметила она. - Василий Никитич был директором, классным руководителем, учителем математики. Благодаря его методике в школе выросло 18 медалистов. Он переживал за успехи каждого ученика и всегда стремился дать шанс детям из села стать лучшими.

По словам выпускников, они уже направляли обращения в акимиат и местный кенеш, но ответа не получили.

- Мы хотим, чтобы наши дети знали: труд учителя уважаем, - подчеркнула Солтоноева.

Василий Никитич скончался несколько лет назад, но его помнят в селе. На пресс-конференции выпускники обратились к президенту Садыру Жапарову, заместителю председателя Кабмина Камчибеку Ташиеву и министру просвещения Догдоргуль Кендирбаевой с просьбой рассмотреть их инициативу.