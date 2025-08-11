Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё начал карьеру в футболе

Пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё подписал контракт с норвежским футбольным клубом "Вингер", выступающим в шестом дивизионе чемпионата страны.

32-летний Бё сообщил о переходе в стиле инсайдера Фабрицио Романо, указав сумму трансфера в 80 евро. По данным Норвежской футбольной ассоциации, он будет играть на позиции полузащитника.

- Here we go! Новый клуб, завтра первый матч, - написал спортсмен в социальных сетях.

Легендарный биатлонист завершил профессиональную карьеру в марте 2025 года, завоевав 5 золотых олимпийских медалей, 23 титула чемпиона мира и 5 Кубков мира.