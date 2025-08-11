Жоламан Шаршенбеков перейдёт в 63 кг на ЧМ в Хорватии

Действующий чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Жоламан Шаршенбеков сменил весовую категорию с 60 кг на 63 кг и примет участие в чемпионате мира по греко-римской борьбе, который стартует 13 сентября в Хорватии.

В конце июля спортсмен вернулся в сборную Кыргызстана и выиграл международный турнир в Польше, уже выступая в новом весе.

- Я принял важное решение перейти с 60 кг на 63 кг. И вот первый результат - победа в Польше. Это только начало!, - отметил он в соцсетях.

В этой весовой категории чемпионом Кыргызстана 2025 года является Дөөлөтбек Чойбеков, а в мировом рейтинге UWW лидером среди кыргызстанцев считается Дастан Кадыров (12-е место). Чойбеков занимает 18-е место, Баяман Апилов - 45-е.