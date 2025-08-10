Чемпион мира Дмитрий Бивол перенес операцию на спине

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол сообщил, что успешно перенес операцию на давней травме спины. Проблема беспокоила спортсмена более десяти лет и усугублялась после интенсивных тренировочных сборов.

По словам боксера, операция прошла по рекомендации врачей. "Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам", - отметил Бивол в своих соцсетях.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил готовность вернуться в ринг в следующем году, чтобы принять новые вызовы.

Справка: Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке, начал заниматься боксом в шесть лет под руководством Вячеслава Шарапова. Выступал за юношескую сборную Кыргызстана, а в 15 лет переехал в Россию. Известен своей техникой, выносливостью и серией побед на международной арене.