В Кыргызстане создана Федерация по "Аламан улак" с едиными правилами игры

- Самуэль Деди Ирие
В Кыргызстане официально зарегистрирована Федерация по национальной игре "Аламан улак". Новая структура создана для упорядочения проведения соревнований и повышения безопасности участников и зрителей.

Ранее отсутствие единых правил вызывало частые конфликты между командами, порой с тяжёлыми травмами и даже смертельными случаями. По указанию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева была сформирована рабочая группа, которая разработала и утвердила новые регламенты.

В обновленных правилах прописаны обязательные требования к организаторам и игрокам, усилены меры безопасности и охраны общественного порядка, а также ужесточены штрафы и дисциплинарные санкции.

Президентом Федерации избран Чолпонбай Исмаилов, советником - сотрудник ГКНБ. Создание федерации рассматривается как важный шаг для сохранения и развития национального спорта и обеспечения правопорядка на соревнованиях.


Теги:
Камчыбек Ташиев, спорт, Кыргызстан
