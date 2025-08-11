Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

Ямал и Левандовски оштрафованы за нарушение антидопинга

110  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

УЕФА оштрафовала футболистов "Барселоны" Ламина Ямала и Роберта Левандовски по €5 000 каждого за нарушение антидопинговых правил после второго матча полуфинала Лиги чемпионов с "Интером" в мае, в котором "Интер" выиграл со счетом 4:3 в овертайме.

Согласно данным, игроки не выполнили требования антидопингового офицера (статья 21.8) и не явились незамедлительно к месту контроля (статья 21.10a).

Помимо игроков, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик был оштрафован на €20 000 и получил запрет на участие в одном матче еврокубков за нарушение принципов спортивного поведения, в частности за манеру общения с арбитром. Его ассистент Маркус получил такое же наказание за схожие нарушения.

Данные меры свидетельствуют о жестком контроле UEFA за соблюдением правил и дисциплины на европейской арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449181
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  