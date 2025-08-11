Ямал и Левандовски оштрафованы за нарушение антидопинга

УЕФА оштрафовала футболистов "Барселоны" Ламина Ямала и Роберта Левандовски по €5 000 каждого за нарушение антидопинговых правил после второго матча полуфинала Лиги чемпионов с "Интером" в мае, в котором "Интер" выиграл со счетом 4:3 в овертайме.

Согласно данным, игроки не выполнили требования антидопингового офицера (статья 21.8) и не явились незамедлительно к месту контроля (статья 21.10a).

Помимо игроков, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик был оштрафован на €20 000 и получил запрет на участие в одном матче еврокубков за нарушение принципов спортивного поведения, в частности за манеру общения с арбитром. Его ассистент Маркус получил такое же наказание за схожие нарушения.

Данные меры свидетельствуют о жестком контроле UEFA за соблюдением правил и дисциплины на европейской арене.