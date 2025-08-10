Кыргызстан участвует в IV Военно-спортивных Играх стран СНГ в Москве

В парке Победы на Поклонной горе в Музее Победы (Москва) состоялось открытие IV Военно-спортивных Игр Вооруженных сил стран СНГ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Кыргызстан представлен во всех дисциплинах программы.

Участникам предстоит состязаться в пяти видах: офицерское троеборье, стрельба из табельного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.

Соревнования проходят на объектах Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) в Москве.