Меркурий переходит в прямое движение. Гороскоп с 11 по 17 августа

Меркурий с понедельника переходит в прямое движение, создавая условия для продвижения зависших дел, решения застарелых конфликтов, а также для старта новых проектов. Неделя созидательна. Возникающие возможности позволят реализовать дела, которые и не надеялись воплотить в жизнь. Появится больше динамики в переговорах, прекратятся переносы встреч, новые клиенты решатся к началу сотрудничества. Можно запускать рекламные кампании, проводить переговоры, - заниматься поставкой товара. Понедельник и первая половина вторника располагают к творчеству, свиданиям и романтике, Рекомендуется прорабатывать личные отношения. Вторая половина вторника, среда и четверг – время динамичных изменений. Полезно проводить переговоры, деловые и личные поездки. Пятница и суббота – время работы над личными отношениями, проявлением чувств, эмоций. Удачные сделки, инвестиции и покупки. Можно открывать банковские карты. Удачное время для помещения парикмахера и косметолога. Воскресенье располагает к общению, встречам, обмену информацией, поездкам

Овен – возникнут оригинальные идеи, которые сразу воплотится в жизнь. Без тени сомнения в успехе вы начнёте движение вперёд и достигнете желаемых результатов. Поездки и деловые переговоры пройдут продуктивно, а возникшие во время обсуждения планы дополнят предложения с которыми вы изначально обратились. Увлекательно и с присущим для вас драйвом пройдут поездки, вечеринки, свидания. Времени на отдых будет немного, но программа окажется настолько насыщенной, что впечатлений хватит надолго.

Телец – наступил период пополнения казны, но и вам не следует сидеть сложа руки. Приложив немного усилий, вы найдёте новые источники доходов, повысите эффективность своего бизнеса. Пройдитесь по торговым центрам. Вам повезёт с выбором и скидками. Кроме обновления гардероба, интерьера в доме или бытовой техники, удачными окажутся сделки с недвижимостью, если вы планируете улучшение жилищных условий. Семейный выезд на отдых не станет обузой для бюджета, но пройдёт на славу.

Близнецы – поездки, общение с друзьями и родственниками, деловые встречи и свидания изменят ритм жизни и настроение. Возникшее разочарование от провалов в недавнем прошлом, исчезнет и у вас вновь появится настроение для подвигов как на ниве любви, так и в бизнесе. Стоит попробовать новые увлечения или виды досуга. Эксперимент окажется удачным. Деловые переговоры пройдут динамично и продуктивно. Появятся новые варианты сотрудничества, а договора будут заключены без проволочек.

Рак – работа найдётся не только для вас, но и для домочадцев, а потому не будет так обидно что в разгар лета приходится трудиться не покладая рук, а об отдыхе остаётся только мечтать. Полученная работа существенно поправит финансовое положение, избавив от долгов. Появятся свободные деньги, которые смело можно потратить на дорогостоящие приобретения, либо вложить в развитие бизнеса. Подходящее время для начала косметологических процедур, либо занятий спортом.

Лев – вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию вашим идеям, а потому берите организацию вечеринок, летнего досуга и даже деловых мероприятий в свой руки. У вас найдутся готовые решения на все случаи жизни, а потому никому рядом с вами скучно не будет. Устроенные вечерники и летний отдых вернут беззаботной настроение. Захочется объясняться в любви, петь серенады и танцевать до утра. Неожиданное знакомство завершит этап серости и однообразия.

Дева – аврал на работе прекратится, а бушевавшие в недавнем прошлом конфликты утихнут. Развеются слухи, появится возможность высказать свою точку зрения и в этот раз вас дослушают до конца и во многом даже согласятся. Уже не будет надобности постоянно куда-то спешить и появится время для полноценного отдыха, профилактических и косметологических процедур. Спорные вопросы также найдут своё решение, прекратив давние тяжбы, либо проблемы с документами.

Весы – вместе с друзьями, коллегами и близкими людьми вы можете и горы свернуть. Полученные деловые предложения положат начало длительному и выгодному сотрудничеству, а советы помогут разобраться в прежних проблемах и решить их. Вместе с друзьями и родственниками вы устроите непродолжительные, но увлекательные поездки, которые окажутся лучшими за это лето. Знакомства на вечеринках или во время путешествий перевернут вашу жизнь и помогут в создании семьи.

Скорпион – смело заходите в кабинет к руководству и решайте давно наболевшие вопросы. Вы сдвинете дела с мёртвой точки. Начнут увеличиваться доходы, в том числе и благодаря новым проектам. Поправив финансовое положение, пройдитесь по торговым центрам, либо займитесь серьёзными сделками. Появится возможность принять участие в борьбе за новую должность и одержать победу. Удачно пройдёт визит в различные инстанции. Вы получите нужные документы без каких-либо проволочек.

Стрелец – делайте то, что посчитаете нужным. Вы полны всевозможными идеями и вашим начинаниям сопутствует успех. Решив устроить летнее путешествие, берите с собой тех, с кем хотите разделить впечатления и отправляйтесь навстречу приключениям. Заметные перемены ожидаются в делах. Встречи с деловыми партнёрами из-за рубежа откроют перед вами новые перспективы. Быстрее обычного могут прийти отправленные грузы, а покупки через интернет, в том числе и авто, окажутся удачными.

Козерог - влиятельные знакомые помогут разобраться с должниками, а также посодействуют в решении финансовых вопросов, либо трудоустройстве. Полученный совет поможет в разрешении имущественных споров, а также получении важных документов. Найдите время для разговора с человеком, который давно хотел сказать что-то важное. Этот разговор кардинально поменяет личную жизнь и даст ответы на вопросы, которые долгое время вы не могли решить.

Водолей – примите выбор, которые сделают окружающие вас люди. Деловые партнёры безошибочно определят перспективное направление, в котором следует развиваться, и не ошибутся с выбором новых союзников. Домочадцы и любимый человек выберут необычные места для летнего отдыха и подготовят оригинальную программу экскурсий, вечеринок и путешествий, благодаря чему каждое мгновение совместного отдыха окажется незабываемо приятным.

Рыбы – работа с недолгими перерывами на отдых не оставит времени для длительного общения с друзьями и путешествий. Зато перед вами откроются хорошие перспективы в карьере. Вы вновь станете востребованными, а предложения, которые делались когда-то, но так и не были реализованы, вернутся к вам. Общение с руководством или влиятельными людьми создаст условия для карьерного роста или развития своего бизнеса. Свободные от работы мгновения используйте для восстановления сил и здоровья.

Астролог Андрей Рязанцев


