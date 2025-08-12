В Сузакском районе ведётся реабилитация Кок-Артского главного водозабора

В рамках рабочей поездки министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в Сузакский район Жалал-Абадской области ознакомился с ходом реабилитационных работ на Кок-Артском главном водозаборе, расположенном на территории Багышского айыл окмоту, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Данный водозабор обеспечивает питьевой водой 11 сёл. Реабилитация проводится поэтапно: на первом этапе осуществляется бурение скважины глубиной 60 метров, а также частичная замена водовода.

После завершения всех работ местное население будет обеспечено чистой и безопасной питьевой водой.

Бакыт Торобаев отметил, что реализация данного проекта позволит значительно улучшить качество водоснабжения и повысить уровень жизни жителей Багышского айыл окмоту.

Также министр Бакыт Төрөбаев передал один экскаватор от Министерства на баланс муниципального предприятия чистой воды "Курманбек баатыр" с целью обеспечения бесперебойной работы в сфере водоснабжения айыл окмоту Багыш и Кок-Арт.