Государство поможет развивать животноводческий комплекс в Кок-Арте

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил кооператив "Ала-Тоо Азыгы", расположенный в селе Кок-Арт Багышского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области, и ознакомился с его деятельностью на месте. Сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель многопрофильного кооператива "Ала-Тоо Азыгы" - животноводческий комплекс должен выращивать крупный рогатый скот мясо-молочного направления племенной породы, что позволит увеличить объёмы производства.

Это, в свою очередь, направлено на обеспечение потребностей местных жителей, учреждений и организаций в молочной и мясной продукции, а также на развитие животноводческой отрасли страны в целом.

На сегодняшний день кооператив за счёт собственных средств завёз 50 голов породы "Симменталь" и официально зарегистрирован как племенное хозяйство на государственном уровне. В будущем планируется увеличить поголовье до 1000 голов и стать одним из крупнейших мясо-молочных племенных хозяйств в Сузакском районе.

Во время ознакомления с деятельностью кооператива министр Бакыт Торобаев отметил:

"Такие проекты имеют большое значение для развития сельского хозяйства. Развивая животноводство, мы улучшаем уровень жизни местного населения, создаём рабочие места и увеличиваем внутреннее производство. Государство готово оказывать поддержку таким инициативам. Совместно с местными органами власти мы окажем содействие в решении вопросов инфраструктуры, финансовой поддержки и других аспектов", - подчеркнул он.

По итогам встречи стало известно, что органы местного самоуправления - айыл окмоту Көк-Арт и Сузакская районная государственная администрация - окажут содействие в законном оформлении земли для строительства животноводческих помещений. Также были даны соответствующие поручения по вопросам финансовой и организационной поддержки.