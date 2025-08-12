Погода
$ 87.30 - 87.65
€ 101.02 - 101.98

Государство поможет развивать животноводческий комплекс в Кок-Арте

63  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил кооператив "Ала-Тоо Азыгы", расположенный в селе Кок-Арт Багышского айыльного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области, и ознакомился с его деятельностью на месте. Сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель многопрофильного кооператива "Ала-Тоо Азыгы" - животноводческий комплекс должен выращивать крупный рогатый скот мясо-молочного направления племенной породы, что позволит увеличить объёмы производства.

Это, в свою очередь, направлено на обеспечение потребностей местных жителей, учреждений и организаций в молочной и мясной продукции, а также на развитие животноводческой отрасли страны в целом.

На сегодняшний день кооператив за счёт собственных средств завёз 50 голов породы "Симменталь" и официально зарегистрирован как племенное хозяйство на государственном уровне. В будущем планируется увеличить поголовье до 1000 голов и стать одним из крупнейших мясо-молочных племенных хозяйств в Сузакском районе.

Во время ознакомления с деятельностью кооператива министр Бакыт Торобаев отметил:

"Такие проекты имеют большое значение для развития сельского хозяйства. Развивая животноводство, мы улучшаем уровень жизни местного населения, создаём рабочие места и увеличиваем внутреннее производство. Государство готово оказывать поддержку таким инициативам. Совместно с местными органами власти мы окажем содействие в решении вопросов инфраструктуры, финансовой поддержки и других аспектов", - подчеркнул он.

По итогам встречи стало известно, что органы местного самоуправления - айыл окмоту Көк-Арт и Сузакская районная государственная администрация - окажут содействие в законном оформлении земли для строительства животноводческих помещений. Также были даны соответствующие поручения по вопросам финансовой и организационной поддержки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449192
Теги:
Сузакский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  