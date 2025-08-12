Погода
В Сузакском районе ремонтируют центр обслуживания фермеров

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с ходом капитального ремонта здания Центра обслуживания фермеров, который откроется в Сузакском районе.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза КР, этот центр будет функционировать как региональный координационный узел, предоставляющий широкий спектр услуг сельхозпроизводителям Джалал-Абадской области.

\Его основная цель - содействовать внедрению современных агротехнологий, оказывать консультации, организовывать обучающие программы, а также обеспечивать доступ к необходимым ресурсам для повышения производительности и эффективности агропромышленного комплекса, – отметил министр Бакыт Торобаев.

Следует отметить, что создание подобных центров имеет особое значение для развития сельских территорий и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей в регионах.


Теги:
сельское хозяйство, Сузакский район
