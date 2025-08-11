Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

Роджер Федерер сыграет в матче знаменитостей на "Шанхай Мастерс"

174  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легенда тенниса Роджер Федерер вернётся на корт в рамках турнира Rolex Shanghai Masters 2025, приняв участие в матче Roger Federer and Friends Celebrity Doubles, который состоится 10 октября на стадионе "Цичжун".

44-летний швейцарец, завершивший карьеру в 2022 году после Кубка Лейвера, объявил о своём возвращении в видеообращении к болельщикам, вспомнив "незабываемые моменты" в Шанхае и отметив особую атмосферу и любовь местных фанатов.

Федерер является двукратным чемпионом турнира - он побеждал в 2014 и 2017 годах, а также выходил в финал в 2010-м. С момента основания турнира ATP Masters 1000 в 2009 году больше титулов здесь завоевали только Новак Джокович и Энди Маррей.

После завершения карьеры Федерер редко появлялся на публике, однако в этом году посетил Уимблдон и "Ролан Гаррос", где вместе с Джоковичем и Марреем почтил достижения Рафаэля Надаля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449198
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  