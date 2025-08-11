Роджер Федерер сыграет в матче знаменитостей на "Шанхай Мастерс"

Легенда тенниса Роджер Федерер вернётся на корт в рамках турнира Rolex Shanghai Masters 2025, приняв участие в матче Roger Federer and Friends Celebrity Doubles, который состоится 10 октября на стадионе "Цичжун".

44-летний швейцарец, завершивший карьеру в 2022 году после Кубка Лейвера, объявил о своём возвращении в видеообращении к болельщикам, вспомнив "незабываемые моменты" в Шанхае и отметив особую атмосферу и любовь местных фанатов.

Федерер является двукратным чемпионом турнира - он побеждал в 2014 и 2017 годах, а также выходил в финал в 2010-м. С момента основания турнира ATP Masters 1000 в 2009 году больше титулов здесь завоевали только Новак Джокович и Энди Маррей.

После завершения карьеры Федерер редко появлялся на публике, однако в этом году посетил Уимблдон и "Ролан Гаррос", где вместе с Джоковичем и Марреем почтил достижения Рафаэля Надаля.