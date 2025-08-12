"Кристал Пэлас" выиграл Суперкубок Англии 2025 года, обыграв "Ливерпуль" в серии пенальти на "Уэмбли" и завоевав второй крупный трофей в своей истории всего через четыре месяца после победы в Кубке Англии.

Капитан команды Марк Гэи, интерес к которому проявляет "Ливерпуль", поднял трофей, а героем встречи стал вратарь Дин Хендерсон, отразивший два пенальти. Победный удар реализовал 21-летний Джастин Девенни, перешедший в академию "Пэлас" в 2023 году из шотландского клуба "Эрдрионианс".

Для "Кристал Пэлас" это был дебют в матче за Суперкубок, тогда как "Ливерпуль" участвовал в нём в 24-й раз. Победа стала важным событием накануне решения Спортивного арбитражного суда, который в понедельник определит, сможет ли клуб выступать в Лиге Европы или останется в Лиге конференций УЕФА из-за спора о структуре владения.

Несмотря на почти £300 млн, потраченные летом на трансферы, оборона "Ливерпуля" выглядела уязвимой и не справилась с быстрыми контратаками в исполнении Жан-Филиппа Матета, Эберечи Эзе и Исмаилы Сарра.