В Бишкеке определили победителей чемпионата и первенства по бадминтону

- Самуэль Деди Ирие
В спорткомплексе "Сейтек спорт" состоялись чемпионат и первенство Бишкека по бадминтону, в которых приняли участие 96 спортсменов.

В первенстве города победителями стали:

Женская одиночка - Нурайым Шайлообекова;

Женская пара - Шайлообекова / Адеми Кубатбекова;

Мужская одиночка - Абдулла Алиев;

Мужская пара - Алиев / Элбар Осмонбеков.

В чемпионате Бишкека золотые медали завоевали:

Женская одиночка - Ясмин Айсарова;

Женская пара - Акбермет Алмазбек кызы / Талайгул Турарова;

Мужская одиночка - Абдумалик Садыков;

Мужская пара - Садыков / Алмаз Ташматов.

Соревнования прошли в напряжённой и спортивной атмосфере, выявив сильнейших игроков столицы.


