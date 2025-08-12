В Бишкеке определили победителей чемпионата и первенства по бадминтону

В спорткомплексе "Сейтек спорт" состоялись чемпионат и первенство Бишкека по бадминтону, в которых приняли участие 96 спортсменов.
В первенстве города победителями стали:
Женская одиночка - Нурайым Шайлообекова;
Женская пара - Шайлообекова / Адеми Кубатбекова;
Мужская одиночка - Абдулла Алиев;
Мужская пара - Алиев / Элбар Осмонбеков.
В чемпионате Бишкека золотые медали завоевали:
Женская одиночка - Ясмин Айсарова;
Женская пара - Акбермет Алмазбек кызы / Талайгул Турарова;
Мужская одиночка - Абдумалик Садыков;
Мужская пара - Садыков / Алмаз Ташматов.
Соревнования прошли в напряжённой и спортивной атмосфере, выявив сильнейших игроков столицы.