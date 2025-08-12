Погода
Сборная России сыграет товарищеский матч с Боливией в Москве

- Самуэль Деди Ирие
Российская футбольная сборная проведёт товарищеский матч с командой Боливии 14 октября на стадионе "Динамо" в Москве. Эта игра станет первой в истории встречей между командами.

Также осенью сборная России под руководством Валерия Карпина встретится с Иорданией (4 сентября, дома), Катаром (7 сентября, Эр-Райян) и Ираном (10 октября, Волгоград).

Из-за международных санкций российская команда может участвовать только в товарищеских матчах. В последних играх она сыграла вничью с Нигерией (1:1) и выиграла у Белоруссии (4:1).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449205
Теги:
Россия, футбол
