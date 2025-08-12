Бекзат Орункул уулу заменит Акжола Махмудова на ЧМ по борьбе

23-летний Бекзат Орункул уулу выступит в весовой категории до 82 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия).

Ранее было объявлено, что двукратный чемпион мира Акжол Махмудов не примет участие в турнире. Орункул уулу - финалист чемпионатов Азии среди кадетов (2019), юниоров до 20 лет (2022) и до 23 лет (2025), а также бронзовый призёр взрослого чемпионата Азии 2024 года. Этот чемпионат мира станет для него дебютным среди взрослых спортсменов.

В весовой категории до 77 кг Кыргызстан представит действующий чемпион страны Ырыскелди Максатбек уулу.