Диана Канатбек кызы завоевала бронзу на турнире в Южной Корее

В Инчхоне (Республика Корея) прошёл международный турнир Asia Archery, организованный World Archery Asia и Корейской федерацией стрельбы из лука.

В составе женской сборной Кыргызстана лучница Диана Канатбек кызы стала бронзовым призёром соревнований.

Спортсмены выразили благодарность организаторам и принимающей стороне за высокий уровень проведения турнира и возможность выступить на международной арене. Также была отмечена поддержка Федерации стрельбы из лука Кыргызской Республики и Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуре и спорту.


