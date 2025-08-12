Диана Канатбек кызы завоевала бронзу на турнире в Южной Корее

В Инчхоне (Республика Корея) прошёл международный турнир Asia Archery, организованный World Archery Asia и Корейской федерацией стрельбы из лука.

В составе женской сборной Кыргызстана лучница Диана Канатбек кызы стала бронзовым призёром соревнований.

Спортсмены выразили благодарность организаторам и принимающей стороне за высокий уровень проведения турнира и возможность выступить на международной арене. Также была отмечена поддержка Федерации стрельбы из лука Кыргызской Республики и Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуре и спорту.