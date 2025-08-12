Погода
На Иссык-Куле проходят международные сборы по женской борьбе

- Самуэль Деди Ирие
На базе спортивного комплекса в регионе Иссык-Куль проходят международные учебно-тренировочные сборы по женской борьбе. В мероприятии принимают участие спортсменки из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуре и спорту Кыргызской Республики.

Цель сборов - повышение спортивного мастерства и подготовка к предстоящим международным соревнованиям, включая чемпионат мира и Кубок Азии.

8 августа в рамках сборов были проведены товарищеские встречи между участницами, которые позволили спортсменкам проверить свои навыки в соревновательных условиях и обменяться опытом.

Кыргызстанская команда получила возможность тренироваться и соревноваться наравне с сильнейшими борцами из региона, что является важным этапом подготовки к крупным турнирам.

Организаторы и участники выразили благодарность государственным и спортивным структурам за поддержку и создание условий для проведения высококлассных соревнований и тренировок.


