Оливейра о Физиеве: "Жесткий соперник, но за мной будет вся Бразилия"

- Самуэль Деди Ирие
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Рафаэлем Физиевым. Их встреча станет главным событием турнира UFC, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро.

Оливейра подчеркнул, что готовится к серьезному испытанию.

"Физиев - очень жесткий соперник. Он хорошо двигается, отлично работает в стойке, с уважением ведёт себя и уже встречался с громкими именами. Я никогда не проявляю неуважения, но сосредоточен на себе и том, что могу привнести в бой. В клетке будут я, он и целая нация бразильцев, чья энергия точно будет толкать меня вперёд", - сказал бразилец в интервью BJ Penn.


