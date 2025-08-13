Погода
В КР будет автоматизированный Реестр рыбохозяйственных водоемов, рек, озер

98  0
- Светлана Лаптева
Департамент рыбопомышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики готовится к запуску новой автоматизированной информационной системы (АИС) "Реестр рыбохозяйственных водоёмов, рек и озёр".

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, система создана для повышения эффективности учёта, управления и обмена информацией в сфере рыбного хозяйства с применением современных цифровых решений. Ключевые возможности системы:

- Онлайн-подача заявлений на получение паспорта водоёма и паспорта рыбного хозяйства для различных видов аквакультуры (прудовой, бассейновой, садковой, пастбищной, рекреационной).

- Формирование пакета документов для организации и ведения аквакультуры. - Ведение единого рыбохозяйственного реестра. - Электронная подача отраслевой отчётности рыбохозяйствующими субъектами.

Преимущества внедрения:

- Сокращение бюрократических процедур и времени на оформление документов.

- Повышение доступности государственных услуг для предпринимателей и фермеров.

- Улучшение качества обслуживания за счёт автоматизации и прозрачности процессов.

- Упрощение взаимодействия между Департаментом и пользователями водоёмов.

В настоящее время система проходит тестирование. Поэтапное внедрение начнётся в IV квартале 2025 года и охватит все регионы Кыргызской Республики. Разработка АИС ведётся совместно с Государственным учреждением "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики.


URL: https://www.vb.kg/449219
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
