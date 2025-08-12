Погода
$ 87.30 - 87.65
€ 101.02 - 101.98

Кыргызстан вернул в Казахстан 25 тонн семян хлопчатника

232  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пропускном пункте "Чон Капка" 25 тонн семян хлопчатника были возвращены из-за несоответствия с фитосанитарным сертификатом.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, груз, прибывший из Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики товар при проверке на пропускном пункте "Чон Капка" был выявлен как не соответствующий фитосанитарному сертификату, в котором указано 25 тонн семян хлопчатника. Фактически в автотранспорте перевозился сафлор.

В связи с этим пропускной пункт обязал вернуть груз обратно.

Данная ситуация возникла из-за расхождения между данными в документах и реальным содержимым груза.

Рекомендуется заинтересованным сторонам уточнить информацию, исправить документы и принять меры для предотвращения подобных ошибок в будущем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449220
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  