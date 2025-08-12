Кыргызстан вернул в Казахстан 25 тонн семян хлопчатника

На пропускном пункте "Чон Капка" 25 тонн семян хлопчатника были возвращены из-за несоответствия с фитосанитарным сертификатом.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, груз, прибывший из Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики товар при проверке на пропускном пункте "Чон Капка" был выявлен как не соответствующий фитосанитарному сертификату, в котором указано 25 тонн семян хлопчатника. Фактически в автотранспорте перевозился сафлор.

В связи с этим пропускной пункт обязал вернуть груз обратно.

Данная ситуация возникла из-за расхождения между данными в документах и реальным содержимым груза.

Рекомендуется заинтересованным сторонам уточнить информацию, исправить документы и принять меры для предотвращения подобных ошибок в будущем.