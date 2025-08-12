Погода
В Бишкеке встретили участников IV Военно-спортивных играх ВС стран СНГ

- Светлана Лаптева
Из Москвы на Родину прибыли военнослужащие Министерства обороны КР, принимавшие участие в IV Военно-спортивных играх вооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств.

Напомним, что 9 августа 2025 года, в Центральном академическом театре Российской Армии, состоялась церемония закрытия игр.

Военно-спортивные игры прошли в рамках празднования 80-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, широко отмечаемые в странах бывшего СССР, в том числе и в нашей республике.

В период с 5 по 9 августа текущего года, спортсмены сооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств, а именно спортсмены Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан вели борьбу за победу в армейском рукопашном бое, офицерском троеборье, самбо, гиревом спорте, стрельбе из штатного и табельного оружия.

Делегацию Вооруженных Сил Кыргызской Республики возглавил начальник отдела физической подготовки и спорта управления боевой подготовки ГУБП ГШ ВС полковник Мирлан Исмаилов.

Наши спортсмены были представлены во всех видах программы игр и боролись за самые высокие места.

Об их успешном выступлении говорит тот факт, что в командных видах наши спортсмены заняли одно второе и два третьих места.

Еще более успешно наши военнослужащие выступили в индивидуальных зачетах, завоевав одну золотую, три серебренных и две бронзовых медалей.

Так, золотую медаль по стрельбе из штатного и табельного оружия АК-3 и ПМ-3 завоевал прапорщик Элдос Сарыбаев из в/ч 52806 МО КР.

Серебряные медали в упорной борьбе по Армейскому рукопашному бою, достались старшему лейтенанту Талантбекову Кубатбеку из в/ч 52806 (в весовой категории до 85 кг), курсанту Военного института Вооруженных Сил КР Омурзакову Баястану (в весовой категории до 60 кг), а также служащему ВС КР - спортсмену ГУ "СКА" МО КР Касымбаеву Талипу (самбо, весовая категория до 98 кг,).

Бронзовые медали достались служащему ВС КР - спортсмену ГУ "СКА" МО КР Алмазбекову Орозбеку (самбо, весовая категория свыше 98 кг) и служащему ВС КР - спортсмену ГУ "СКА" МО КР Маматжанову Фаруху (самбо, весовая категория до 88 кг).

Следующие V Военно-спортивные игры вооруженных сил государств-участников Союза Независимых Государств состоятся в 2026 году и пройдут в Республике Беларусь.


