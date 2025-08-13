Погода
В ЕАЭС готовят запуск общего биржевого рынка

- Светлана Лаптева
В странах Евразийского экономического союза появится единая торговая площадка для оптовых сделок. Об этом сообщил начальник управления координации ЕАЭС Министерства экономики и коммерции КР Элимбек Каныбек уулу на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, проект обсудят на предстоящем заседании Межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате. Начать его реализацию планируют в 2030 году.

"Это будет организованная система, где компании, заводы и фермеры смогут напрямую продавать и покупать товары по прозрачным правилам. Для примера: кыргызстанский фермер предлагает 10 тонн пшеницы, а российский мелькомбинат готов приобрести её по доступной цене. Они встречаются на бирже, размещают предложения и заявки, а цена формируется автоматически - в зависимости от спроса и предложения. Сделка гарантируется, а передача денег и товара проходит безопасно", - пояснил Каныбек уулу.

По словам спикера, общая биржа обеспечит единые условия торговли для всех стран союза, позволит видеть реальные рыночные цены и снизит количество серых схем. Все операции будут фиксироваться официально, а расчёты чаще проводиться в национальных валютах.

Сейчас ведется работа над нормативной базой и списком товаров, которые будут допущены к торгам.


