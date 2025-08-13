Погода
В Кыргызстане по семи программам лизинга выдали технику на 21,8 млрд сомов

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР продолжает обновлять машино-тракторный парк отечественных аграриев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 2011 года при поддержке кабинета министров и через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" реализуются семь лизинговых проектов. Они позволяют фермерам и переработчикам получать сельхозтехнику и оборудование на льготных условиях - под 6% годовых и сроком до семи лет.

По этим программам с момента запуска передано 8191 единица техники на общую сумму 21,8 млрд сомов. В 2025 году аграрии получили 1123 единицы на 3,7 млрд сомов.

В Минсельхозе отмечают, что проекты помогают своевременно и качественно оказывать механизированные услуги, повышая эффективность работы сельхозпроизводителей и способствуя развитию аграрного сектора.


URL: https://www.vb.kg/449230
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
