Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

В Кыргызстане завершена половина уборки зерновых культур

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным на 11 августа 2025 года, в Кыргызстане убрано 340,1 тысячи гектаров зерновых культур - 50,1% от общей площади посева в 678,4 тысячи гектаров. Это на 33,7 тысячи гектаров больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Основные показатели урожая:

Пшеница: из 247,6 тысячи гектаров убрано 190,8 тысячи гектаров (77,1%), что на 27,1 тысячи гектаров больше, чем годом ранее. Валовой сбор - 397,1 тысячи тонн.

Ячмень: из 249,3 тысячи гектаров убрано 149,2 тысячи гектаров (59,9%), прирост к 2024 году - 6,5 тысячи гектаров. Валовой сбор - 240,6 тысячи тонн.

В Ошской области началась уборка кукурузы. С 52 гектаров собрано 279 тонн урожая. Всего в 2025 году планируется убрать кукурузу с 111,6 тысячи гектаров.

Также в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Баткенской и Иссык-Кульской областях продолжается уборка овощей, бахчевых культур и картофеля:

Картофель (ранние и среднеранние сорта) убран с 12,7 тысячи гектаров, валовой сбор - 205,7 тысячи тонн (средняя урожайность - 162,2 центнера с гектара). Общая площадь посева - 64,6 тысячи гектаров.

Бахчевые: убрано 10,28 тысячи гектаров, валовой сбор - 255,8 тысячи тонн.

Овощи: уборка ведется на 23,1 тысячи гектаров, валовой сбор - 580,8 тысячи тонн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449231
Теги:
Кыргызстан, урожай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  