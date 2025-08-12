Погода
В Бишкеке проходит второй международный фестиваль "Курак"

- Светлана Лаптева
С 11 по 13 августа 2025 года город Бишкек превращается в центр мирового искусства лоскутного шитья. В эти дни второй международный фестиваль "Курак" организуют ОсОО "СКерамос" и Фонд поддержки образовательных инициатив при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

Курак - это не просто ремесло, а культурный код Центральной Азии: яркие полотна, сшитые из разных по цвету и фактуре кусочков ткани, рассказывают истории поколений. В этом году фестиваль объединит 10 международных мастеров, которые проведут показы, мастер-классы и обменяются опытом переработки текстильных отходов, создавая искусство в духе "эко" и "этно".

Ключевые цели фестиваля:

Образование и инклюзия - вовлечение молодежи, людей с ОВЗ и участников проекта "Одинокая старость" в творческое переработку материалов;

Эко - популяризация культуры переработки отходов;

Этно - сохранение и развитие уникального культурного наследия курака.

Состоялось торжественное открытие Второго Международного фестиваля "Курак".

В его рамках прошли парад флагов стран-участниц, презентация проектов мастеров и ремесленников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, показ мод авторских коллекций, вдохновлённых кураком, межкультурный проект "Переплетая традиции, создавая устойчивое будущее!" с совместным созданием международного курак-полотна, а также демонстрация фильма "ЭкоЭтноКурак 2022".

Фестиваль продолжит свою работу 12–13 августа.


Теги:
фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
