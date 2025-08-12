Камчыбек Ташиев проверил строительство Центра творческих инициатив в Нарыне

В городе Нарын ведется строительство нового трехэтажного Центра "Инновационных творческих инициатив", основанного на искусстве, культуре и инновациях. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на месте осмотрел ход строительства здания центра нового направления.

В ходе церемонии Полномочный представитель Президента в Нарынской области Н.Сатаров представил информацию о проводимых работах в рамках строительства Центра "Инновационных творческих инициатив".

Строительство данного проекта осуществляется за 467,4 млн сомов из 807 млн сомов, выделенных из Стабилизационного фонда Президента на развитие города Нарын.

Строительство Центра "Инновационных творческих инициатив" займет площадь 5874,56 кв. м. и позволит разместить музей, библиотеку, кинотеатр, дом культуры, где будут созданы современные условия.