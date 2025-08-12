Погода
$ 87.30 - 87.65
€ 101.02 - 101.98

Камчыбек Ташиев проверил строительство Центра творческих инициатив в Нарыне

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Нарын ведется строительство нового трехэтажного Центра "Инновационных творческих инициатив", основанного на искусстве, культуре и инновациях. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на месте осмотрел ход строительства здания центра нового направления.

В ходе церемонии Полномочный представитель Президента в Нарынской области Н.Сатаров представил информацию о проводимых работах в рамках строительства Центра "Инновационных творческих инициатив".

Строительство данного проекта осуществляется за 467,4 млн сомов из 807 млн сомов, выделенных из Стабилизационного фонда Президента на развитие города Нарын.

Строительство Центра "Инновационных творческих инициатив" займет площадь 5874,56 кв. м. и позволит разместить музей, библиотеку, кинотеатр, дом культуры, где будут созданы современные условия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449237
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Нарынская область, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  