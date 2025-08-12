В Нарыне обновляют автовокзал в рамках развития городской инфраструктуры

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова посетил с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь он ознакомился с ходом ремонтных работ на автовокзале Нарына и поручил соответствующим руководителям обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ на месте.

Стоит отметить, что на вокзале проводится капитальный ремонт стоимостью 53,5 млн сомов, финансируемый за счет 807 млн сомов, выделенных из Стабилизационного фонда президента "Развития города Нарын".

В рамках, проводимых реновационных работ на автовокзале будут созданы комфортные современные условия для пассажиров, а территория автовокзала будет оформлена и обустроена в современном стиле.