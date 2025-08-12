Байбосов: Дети нелегалов в РФ не смогут пойти в школу

В России дети мигрантов могут быть зачислены в местные школы только при наличии документов, подтверждающих законность пребывания в стране, и успешного прохождения теста на знание русского языка. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке рассказал заведующий отделом общеконсульских вопросов Алмасбек Байбосов.

Чиновник попросил родителей заранее обучать детей русскому языку перед выездом в Россию.

"Плюс важно учесть, что дети к тесту допускаются, если родители легализовали свое положение. Дети из семей, находящихся в реестре контролируемых лиц, будут лишены возможности начать обучение в новом учебном году", - сказал он.