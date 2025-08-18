Эл-Ди-Эс Черитиз помогает бишкекским интернатам

Жители интернатов и школ Бишкека получили новое оборудование и технику благодаря благотворительному общественному фонду"Эл-Ди-Эс Черитиз".

Представители организации во главе с генеральным директором Дмитрием Цаем и Андреем Баженовым посетили три социальных учреждения, чтобы убедиться, что помощь используется по назначению.

Первая остановка дом-интернат "Умут Уйу", где живут более двух сотен пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. На кухне теперь современное оборудование: посудомоечная машина, электроплита, сковорода, овощечистка и другие необходимые устройства.

Директор учреждения Нурлан Галбаев рассказал, что это позволило ускорить приготовление пищи, улучшить условия труда сотрудников и сделать питание подопечных качественнее.

Далее маршрут привёл делегацию в специализированную школу-интернат для глухих детей. Здесь учатся 310 ребят, 260 из которых проживают в школе постоянно.

Для прачечной "Эл-Ди-Эс Черитиз" передала две промышленные стиральные машины по 18 кг, две сушильные машины по 14 кг и гладильный аппарат.

По словам директора Каныкей Джаманбаевой, уход за бельём и одеждой теперь занимает меньше времени и сил.

Финальная точка визита реабилитационный центр "Келечек" для детей с инвалидностью. Учреждение оказывает комплексную помощь - от медицинской до социально-педагогической. "Эл-Ди-Эс Черитиз" предоставила аппараты для электрофореза, низкочастотной физиотерапии, УВЧ, дарсонвализации, а также рециркулятор, морозильную камеру, два холодильника, жарочный шкаф и электрическую плиту. Директор Чынаркуль Туменбаева отметила, что это серьёзно расширит возможности центра и улучшит качество услуг.

- Радостно видеть, что люди, с которыми мы сотрудничаем, искренне и добросовестно выполняют свою работу, помогая тем, кто особенно нуждается, - подчеркнул Дмитрий Цай. - Мы всегда стараемся, чтобы помощь была адресной и действительно полезной.

Журналисты убедились, что во всех учреждениях оборудование в рабочем состоянии, используется по назначению, а условия для подопечных соответствуют современным стандартам. И именно в этом главное - "Эл-Ди-Эс Черитиз" не просто дарит технику, а меняет повседневную жизнь людей к лучшему.