В Бишкеке демонтировали 11 павильонов, установленных без разрешений

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек выявило павильоны, осуществлявшие деятельность без соответствующих разрешительных документов. Они располагались в жилом массиве "Ак-Босого" на пересечении улиц П. Зимы и Архитекторской. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На сегодняшний день совместно с МП "Тазалык" произведён демонтаж 5 павильонов. Кроме того, после проведения разъяснительной работы владельцами добровольно демонтировано ещё 6 павильонов.

Мэрия города Бишкек призывает предпринимателей строго соблюдать требования законодательства при установке и эксплуатации объектов торговли.