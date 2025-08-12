Погода
Глава кабмина назвал победу Петрашова на ЧМ по плаванию исторической

109  0
- Назгуль Абдыразакова
Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял Дениса Петрашова, завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира и с гордостью отметил, что в числе призеров по плаванию появилась новая страна – Кыргызская Республика и добавил, что это историческая победа.

"Поздравляю вас с новым рекордом Кыргызской Республики в плавании на 100 метров брассом! Предыдущий рекорд также принадлежал вам. Результат в 58,88 секунды – это вершина, достигнутая благодаря многолетнему труду, упорству и целеустремленности. Эта победа – результат совместных усилий отца и сына, вместе представляющих Кыргызстан на 6 Олимпиадах: Евгений Георгиевич участвовал в Играх 1996, 2000 и 2004 годов, а Денис Евгеньевич – в 2016, 2020 и 2024 годах", – подчеркнул Касымалиев.

Кроме того, глава кабинета министров подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать спортсменов, создавая условия для подготовки и достижения высоких результатов. Он отметил, что проектируются школы с плавательными бассейнами и Иссык-Куль станет центром спортивного туризма, что даст импульс развитию водных видов спорта.

В завершение Адылбек Касымалиев вручил денежные сертификаты спортсмену и его тренеру.


URL: https://www.vb.kg/449244
Теги:
чемпионат мира, Сингапур, Кыргызстан, Кабинет министров
