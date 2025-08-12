Погода
ГНС: Гражданам Кыргызстана вернут переплату по транспортному налогу

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков сообщил, что с 1 января 2025 года отменяется налог на транспортные средства.

Он отметил, что в соответствии с последними изменениями в налоговом законодательстве:

Налог на транспорт за 2025 год уплачивать не требуется;

Вся задолженность по налогу на транспорт, образовавшаяся до 1 января 2025 года, будет полностью списана.

"Если у граждан имеется переплата по транспортному налогу, они могут до 30 ноября обратиться в соответствующий налоговый орган с заявлением о возврате этой суммы", - подчеркнул заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства".

Законом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.

Источник: Кабар


налоги, Кыргызстан, автомобили
