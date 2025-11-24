В Бишкеке временно ограничат движение: МВД просит учитывать маршруты

С 25 по 27 ноября 2025 года в Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения транспорта в связи с проведением очередной сессии Совета безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ограничения затронут ключевые дорожные участки по маршрутам передвижения делегаций. В этот период школы и вузы временно перейдут на онлайн-обучение для снижения транспортной нагрузки.

Под ограничения попадут следующие улицы и дороги:

– шоссе от Международного аэропорта "Манас" до границы Бишкека;

– улица Фучика от границы города до проспекта Чуй;

– проспект Чуй от Фучика до проспекта Манаса;

– проспекты Манаса и Ч. Айтматова до резиденции "Ала-Арча";

– отдельные участки улиц Ж. Абдрахманова, С. Ибраимова и М. Фрунзе.

МВД призывает водителей не оставлять автомобили на обочинах указанных дорог, воздерживаться от управления большегрузным транспортом без необходимости и соблюдать требования сотрудников дорожной милиции.

Граждан просят заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрутов. Перекрытия будут действовать в моменты проезда кортежей.