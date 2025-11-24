МИД Кыргызстана и Кореи согласовали планы двустороннего взаимодействия

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Специальный посланник МИД Республики Корея Ли Ук-хон обсудили дальнейшее развитие кыргызско-корейского сотрудничества, уделив особое внимание подготовке взаимных визитов на высоком и высшем уровнях в предстоящем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, корейская сторона подтвердила заинтересованность в расширении двусторонних отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кулубаев подчеркнул необходимость углубления политического диалога и практического взаимодействия, отметив, что реализация договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Сеул в декабре 2024 года, усилит сотрудничество между странами.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки, включая взаимодействие в рамках площадки "Центральная Азия + Республика Корея".