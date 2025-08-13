Погода
ВОЗЖ оценит ветеринарную службу Кыргызстана

Светлана Лаптева
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с делегацией экспертов Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) во главе с руководителем субрегионального представительства по Центральной Азии, доктором Мереке Тайтубаевым. Об этом рассказала пресс-служба Минсельхоза КР.

Делегация прибыла в Кыргызстан для проведения миссии по оценке эффективности национальной ветеринарной службы. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и WOAH по развитию ветеринарной системы в стране.

Бакыт Торобаев выразил благодарность экспертам за их профессионализм и вклад в укрепление национальной ветеринарной системы, подчеркнув, что данная оценка является важным шагом к модернизации отрасли и её международному признанию.

Среди уже реализованных мероприятий по развитию ветеринарной системы были отмечены: усиление контроля за эпизоотической ситуацией, совершенствование законодательной базы в соответствии с международными стандартами, внедрение системы мониторинга заболеваний и обмена эпидемиологической информацией, модернизация лабораторий, а также оснащение пограничных ветеринарных пунктов современным оборудованием.

Подчёркивалось, что последовательные реформы в отрасли способствуют повышению эпизоотической устойчивости и создают условия для выхода безопасной сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на международные рынки. Кроме того, Кабинет Министров намерен в тесном сотрудничестве с WOAH в ближайшем будущем добиться официального статуса "зоны, свободной от ящура" за счёт проведения вакцинации против этого заболевания.


ветеринария, ВОЗ, Кыргызстан
