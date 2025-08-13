Погода
На КПП "Достук" 3,5 тонны фисташек вернули отправителю в Узбекистан

- Светлана Лаптева
Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провёл контрольные мероприятия на пункте пропуска "Достук" на кыргызско-узбекском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР,

В ходе проверки установлено, что на территорию Кыргызстана ввозились фисташки общим весом 3,5 тонны, происходящие из Республики Узбекистан, с нарушением карантинных фитосанитарных требований. В частности, на упаковке подкарантинной продукции отсутствовала обязательная маркировка, поэтому груз был возвращён отправителю.

Кроме того, ежедневно фиксируется в среднем 5–6 случаев несоответствия ручной клади, перевозимой гражданами Республики Узбекистан, требованиям законодательства в сфере карантина растений. В период с июля по август 2025 года зарегистрировано 60 подобных случаев, по всем из них составлены соответствующие акты.

Департамент напоминает о необходимости строгого соблюдения фитосанитарных требований для предотвращения ввоза и распространения карантинных вредителей и болезней растений.


Теги:
граница, Кыргызстан
