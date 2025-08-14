Банки выдали фермерам КР 3,79 млрд сомов льготных кредитов

Фермерам через АО "Айыл Банк" и АО "Элдик Банк" выдано 3,79 млрд сомов льготных кредитов под 6% годовых. Средства направлены на расширение сельхозпроизводства, развитие животноводства и растениеводства, а также поддержку органического земледелия. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект обеспечивает фермеров доступным финансированием, что способствует росту объёмов и качества продукции, созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса.

Ряд производителей Кыргызстана получили международный сертификат GLOBAL G.A.P., подтверждающий соответствие продукции мировым стандартам качества и безопасности, что является важным условием для экспорта. Для получения сертификата аудиторы из Португалии в течение трёх дней проверяли поля, склады и производственные процессы.

Это достижение укрепляет доверие клиентов и открывает доступ на новые рынки. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и финансовой помощи через КАК. При поддержке проекта на 6 гектарах высажена клубника сорта Альбион.

Она отличается сладким вкусом, крупными и плотными ягодами, которые хорошо переносят транспортировку на дальние расстояния, что делает сорт привлекательным для экспорта. Высокая урожайность делает его прибыльным направлением для фермеров.