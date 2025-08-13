Садоводам советуют проводить обрезку яблонь сразу после сбора урожая

В Кыргызстане специалисты по садоводству рекомендуют проводить осеннюю обрезку яблонь сразу после сбора урожая и до наступления устойчивых заморозков, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В это время следует удалять сухие, больные, повреждённые, а также загущающие крону или растущие внутрь ветви. Такая обрезка улучшает освещённость и вентиляцию кроны, снижает риск заболеваний и вредителей, а также помогает дереву лучше подготовиться к зиме.

Крупные ветви лучше спиливать в несколько приёмов, чтобы не повредить кору, а срезы толщиной более двух сантиметров обязательно обрабатывать антисептиком или краской. После обрезки полезно побелить штамб и крупные ветви, а при сухой погоде провести влагозарядковый полив.

В регионах с холодным климатом специалисты советуют осенью ограничиться санитарной обрезкой, а формирующую проводить в конце зимы, чтобы свежие срезы не пострадали от морозов.