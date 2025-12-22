Акыйкатчы направила запрос в Генпрокуратуру по делу о многоженстве

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы своевременно рассматривать обращения граждан и обеспечивать всестороннее и объективное расследование дел, особенно связанных с защитой прав женщин и детей.

Омбудсмен подчеркнула, что любые правонарушения в отношении женщин и детей недопустимы и должны получать принципиальную правовую оценку. Она также напомнила, что многоженство противоречит законодательству Кыргызской Республики и международным нормам.

Заявление прозвучало в связи с обращением жительницы Бишкека У.Х., которая попросила оказать правовую помощь в привлечении к ответственности своего гражданского супруга, бывшего должностного лица М.М. по факту многоженства.

По словам заявительницы, её обращение в органы внутренних дел в течение пяти месяцев не рассматривалось, и лишь 1 декабря Октябрьским РУВД было возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса КР ("Двоеженство и многоженство").

У.Х. сообщила, что 16 февраля 2022 года она и М.М. заключили брак по религиозному обряду, а 22 февраля состоялась свадьба. Мужчина, по её словам, утверждал, что имеет детей, но не проживает с первой супругой.

Через год у пары родился сын. В возрасте шести месяцев у ребёнка было выявлено тяжёлое генетическое заболевание. Как рассказала заявительница, супруг отказался от ребёнка, изменил ему фамилию и не оказывает помощи в лечении.

Кроме того, женщина заявила, что первая супруга М.М. и её родственники оказывают на неё давление, распространяют клевету и неоднократно обращались в милицию с различными заявлениями.

Сотрудники Института Акыйкатчы оказали заявительнице правовую и психологическую помощь, а также будут осуществлять мониторинг хода следствия и рассмотрения дела в суде. В Генеральную прокуратуру направлено официальное письмо с запросом информации о ходе расследования.

Отмечается, что законодательством Кыргызской Республики за многоженство предусмотрена ответственность в виде общественных или исправительных работ сроком от одного до трёх лет либо штрафа в размере от 500 до 1000 расчётных показателей.