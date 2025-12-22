Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

Акыйкатчы направила запрос в Генпрокуратуру по делу о многоженстве

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы своевременно рассматривать обращения граждан и обеспечивать всестороннее и объективное расследование дел, особенно связанных с защитой прав женщин и детей.

Омбудсмен подчеркнула, что любые правонарушения в отношении женщин и детей недопустимы и должны получать принципиальную правовую оценку. Она также напомнила, что многоженство противоречит законодательству Кыргызской Республики и международным нормам.

Заявление прозвучало в связи с обращением жительницы Бишкека У.Х., которая попросила оказать правовую помощь в привлечении к ответственности своего гражданского супруга, бывшего должностного лица М.М. по факту многоженства.

По словам заявительницы, её обращение в органы внутренних дел в течение пяти месяцев не рассматривалось, и лишь 1 декабря Октябрьским РУВД было возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса КР ("Двоеженство и многоженство").

У.Х. сообщила, что 16 февраля 2022 года она и М.М. заключили брак по религиозному обряду, а 22 февраля состоялась свадьба. Мужчина, по её словам, утверждал, что имеет детей, но не проживает с первой супругой.

Через год у пары родился сын. В возрасте шести месяцев у ребёнка было выявлено тяжёлое генетическое заболевание. Как рассказала заявительница, супруг отказался от ребёнка, изменил ему фамилию и не оказывает помощи в лечении.

Кроме того, женщина заявила, что первая супруга М.М. и её родственники оказывают на неё давление, распространяют клевету и неоднократно обращались в милицию с различными заявлениями.

Сотрудники Института Акыйкатчы оказали заявительнице правовую и психологическую помощь, а также будут осуществлять мониторинг хода следствия и рассмотрения дела в суде. В Генеральную прокуратуру направлено официальное письмо с запросом информации о ходе расследования.

Отмечается, что законодательством Кыргызской Республики за многоженство предусмотрена ответственность в виде общественных или исправительных работ сроком от одного до трёх лет либо штрафа в размере от 500 до 1000 расчётных показателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453511
Теги:
права человека, семья, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  