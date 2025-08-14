В Кочкорском районе компания "ЭКОТЕР" в экспериментальном порядке успешно выращивает айсберг-салат сорта "Робинзон" на 2 гектарах богарной земли с применением системы капельного орошения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Этот вид салата позволяет получать урожай трижды в год и приносит фермерам стабильный доход. На международном рынке спрос на айсберг очень высок: в среднем один килограмм продаётся по цене 1 доллар США.

Для кочкорских фермеров это представляет собой отличную возможность существенно увеличить свои доходы за счёт выращивания салата. Некоторые эксперты отмечают, что подобный подход может привести к экономическому процветанию местного населения.

Подобные примеры наглядно демонстрируют результаты инновационного подхода к сельскому хозяйству и правильной государственной политики. Использование современных технологий, выбор прибыльных культур и ориентация на международный рынок стали ключевыми направлениями развития села. Эти усилия способствуют повышению уровня жизни сельских жителей и внушают оптимизм в отношении будущего аграрного сектора Кыргызстана.

В настоящее время в сельском хозяйстве Кыргызстана происходят значительные преобразования. В особенности на государственном уровне предпринимаются различные меры с целью улучшения условий жизни населения в сельской местности. Действительно, выдвигаются и реализуются многочисленные инновационные инициативы, направленные на реформирование аграрного сектора и повышение его эффективности. Особое внимание уделяется выращиванию высокодоходных и урожайных сельскохозяйственных культур.