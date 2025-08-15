9038 кыргызстанцев в России урегулировали свой правовой статус

Генеральное консульство Кыргызкой Республики в Новосибирске на регулярной основе проводит информационно-разъяснительную работу среди граждан Кыргызской Республики о необходимости соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации и урегулирования своего правового статуса в России до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР

В целях проведения информационно-разъяснительных работ и оказания практической помощи гражданам Кыргызской Республики, сотрудники Генерального консульства еженедельно осуществляют выезды в районные отделы по вопросам миграции МВД России по Новосибирской области.

Так, в период с 1 по 31 июля 2025 г сотрудниками Генерального консульства было совершено 15 выездов, в рамках которых 119 гражданам Кыргызской Республики было оказано практическое содействие в подаче заявлений на исключение из реестра контролируемых лиц, и разъяснены процедуры подачи заявлений по легализации правового положения в Российской Федерации 876 гражданам Кыргызской Республики.

Также, осуществляется регулярное оперативное взаимодействие с районными отделами и управлениями по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в реестр контролируемых лиц с февраля 2025 года были включены 11838 граждан КР. По состоянию на 1 августа 2025 г. из реестра контролируемых лиц исключены 9038 граждан Кыргызской Республики, что составляет более 75 %, при этом в реестре состоят 2800 граждан страны, которые ожидают процедуру легализации.

Генеральное консульство продолжает работу по проведению информационно-разъяснительной работы и оказания практического содействия в подаче заявлений по легализации правового положения граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации, а также обращает внимание граждан Кыргызской Республики на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового положения в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в срок до 10 сентября 2025 года, во избежание возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима Российской Федерации.