Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

9038 кыргызстанцев в России урегулировали свой правовой статус

103  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральное консульство Кыргызкой Республики в Новосибирске на регулярной основе проводит информационно-разъяснительную работу среди граждан Кыргызской Республики о необходимости соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации и урегулирования своего правового статуса в России до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР

В целях проведения информационно-разъяснительных работ и оказания практической помощи гражданам Кыргызской Республики, сотрудники Генерального консульства еженедельно осуществляют выезды в районные отделы по вопросам миграции МВД России по Новосибирской области.

Так, в период с 1 по 31 июля 2025 г сотрудниками Генерального консульства было совершено 15 выездов, в рамках которых 119 гражданам Кыргызской Республики было оказано практическое содействие в подаче заявлений на исключение из реестра контролируемых лиц, и разъяснены процедуры подачи заявлений по легализации правового положения в Российской Федерации 876 гражданам Кыргызской Республики.

Также, осуществляется регулярное оперативное взаимодействие с районными отделами и управлениями по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в реестр контролируемых лиц с февраля 2025 года были включены 11838 граждан КР. По состоянию на 1 августа 2025 г. из реестра контролируемых лиц исключены 9038 граждан Кыргызской Республики, что составляет более 75 %, при этом в реестре состоят 2800 граждан страны, которые ожидают процедуру легализации.

Генеральное консульство продолжает работу по проведению информационно-разъяснительной работы и оказания практического содействия в подаче заявлений по легализации правового положения граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации, а также обращает внимание граждан Кыргызской Республики на необходимость заблаговременного урегулирования своего правового положения в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в срок до 10 сентября 2025 года, во избежание возможных негативных последствий, связанных с нарушением миграционного режима Российской Федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449260
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  