Кыргызстану нужно 280 тысяч доноров в год для нужд медицины

В Кыргызстане продолжается масштабная акция по сбору крови и её компонентов, инициированная председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Её цель - пополнить национальный банк крови и обеспечить запас для пациентов, чья жизнь зависит от доноров.

С 4 августа донорами стали 1014 человек. Заготовлено около 261 литра эритроцитарной массы и 311 литров плазмы. Среди участников - гос- и муниципальные служащие, медработники, сотрудники ФОМС, органов внутренних дел, областных администраций и сотни неравнодушных граждан.

По данным ВОЗ, на каждую тысячу жителей должно приходиться не менее 40 доноров. В Кыргызстане этот показатель - около 6 доноров на тысячу, что в шесть раз ниже международного ориентира. При населении около 7 млн человек стране необходимо не менее 280 000 доноров в год.

Врачи Республиканского центра крови подчёркивают: иногда один литр крови решает исход для пациента. Особая благодарность врачам и медсёстрам, которые не только ежедневно спасают жизни, но и сами пришли сдать кровь.

Министерство здравоохранения благодарит всех, кто уже принял участие в акции, и призывает присоединиться к донорскому.

Как стать донором:

- Приходите в пункт сдачи крови с документом, удостоверяющим личность;

- Перед донацией избегайте жирной и алкогольной пищи, высыпайтесь;

- Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет.