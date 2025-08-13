Погода
Российские врачи проведут в КР операции и обучающие модули

Назгуль Абдыразакова
Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев и руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев обсудили подготовку кадров, повышение квалификации и целевые программы обучения специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этом году 70 студентов из Кыргызстана смогут пройти ординатуру и аспирантуру в ведущих медицинских учреждениях России за счет федерального бюджета РФ. Это позволит укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения страны.

Стороны согласовали проведение в 2025 году миссий "Добро". Первая начнется 17 августа - врачи "РЖД-Медицина" проведут консультации, хирургические операции, круглые столы и обучающие модули. Вторая миссия, запланированная на октябрь, будет направлена на повышение квалификации преподавателей медицинских вузов и колледжей КР. Особое внимание уделят диагностике и сопровождению детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна, а также взаимодействию с родителями.

Эркин Чечейбаев назвал взаимодействие с Россией стратегически важным для улучшения качества медицинской помощи и подготовки нового поколения специалистов. Альберт Зульхарнеев подчеркнул ценность совместных инициатив для укрепления человеческого капитала и улучшения качества жизни граждан.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать регулярные образовательные обмены, программы повышения квалификации и подготовку специалистов по наиболее востребованным медицинским профилям.


Минздрав, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
