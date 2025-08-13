"Мурас Юнайтед" вышел в групповой этап Лиги Вызова АФК

12 августа джалал-абадский футбольный клуб "Мурас Юнайтед" успешно дебютировал в Лиге Вызова АФК, обыграв в отборочном раунде бангладешский "Абахани Лимитед" со счётом 2:0.

Матч прошёл на стадионе Sheikh Fazlul Haque Mani в Дакке. Оба гола на счету Атая Джумашева. На 48-й минуте он замкнул головой передачу Андрея Бацула из-за пределов штрафной, а на 90+2-й реализовал выход один на один, оформив дубль.

В стартовом составе "Мурас Юнайтед" вышли: Костик, Кулинич, Азаров, Алыгулов, Гомес, Жапаров, Юнусов, Бацула, Грачев, Джумашев и Марчук.

Эта победа принесла обладателю Кубка Кыргызстана путёвку в групповой этап Лиги Вызова АФК, который стартует 25 октября.