Венгрия и Кыргызстан договорились укреплять торгово-экономические связи

В Будапеште состоялся венгерско-кыргызский бизнес-форум с участием кыргызской делегации во главе с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакытoм Сыдыковым, а также представителей правительства и деловых кругов Венгрии.

Выступая с приветственным словом, министр Бакыт Сыдыков отметил высокий уровень кыргызско-венгерских отношений и подчеркнул, что между странами сформирован прочный фундамент доверия, взаимного уважения и стремления к долгосрочному сотрудничеству. Он также выразил готовность Кыргызской Республики к расширению торгово-экономического взаимодействия и запуску новых совместных проектов.

По итогам мероприятия стороны подтвердили намерение усиливать деловое сотрудничество, что открывает новые возможности для торговли, инвестиций и укрепления экономических связей между Кыргызстаном и Венгрией.