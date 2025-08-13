"Абдыш-Ата" разгромила "Хуттин" и вышла в групповой этап Лиги Вызова АФК

12 августа чемпион Кыргызстана "Абдыш-Ата" (Кант) начал борьбу в квалификационном раунде Лиги Вызова АФК сезона-2025/26 и на своём поле уверенно обыграл сирийский "Хуттин" со счётом 5:2.

Матч прошёл в Канте и стал бенефисом Евгения Козлова, оформившего хет-трик на 20-й, 38-й и 81-й минутах. Также в составе хозяев отличились Эрбол Атабаев (25") и Мирабдулла Аббасов (87").

Благодаря этой победе "Абдыш-Ата" завоевала путёвку в групповой этап Лиги Вызова АФК, который стартует в конце октября. Кыргызский футбольный союз поздравил клуб с успешным выступлением и выразил надежду на продолжение победной серии на международной арене.