Кыргызстан на "Алтайской регате": опыт, борьба и шаги к пьедесталу

В столице Алтайского края завершилась международная "Алтайская регата. Кубок Костенко" - престижные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвящённые памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

5 и 6 августа на Барнаульском гребном канале собрались более 150 юниоров из 15 стран, включая Россию, Беларусь, Турцию, Сербию, Иран, Малайзию, Казахстан, Кыргызстан и другие. Программа турнира включала дистанции от 200 до 10 000 метров, а также заплывы в одиночных и смешанных экипажах. Всего было разыграно 12 комплектов наград.

Организаторы отмечают, что регата стала не только спортивным, но и дружеским событием - атмосфера напоминала большой семейный праздник с искренним гостеприимством, взаимным уважением и яркой поддержкой зрителей.

Анализ выступления кыргызской сборной

Сборная Кыргызстана вышла на старт во всех ключевых дистанциях. Наши спортсмены не завоевали медалей, однако показали уверенные результаты в предварительных и полуфинальных заплывах, опережая представителей ряда сильных школ гребли.

Эрбол Сарыкалпаков (2009) - 4-е место в предварительном заезде на 1000 м (04:08.731), 5-е место в полуфинале (04:04.193) и участие в финале 200 м, где он замкнул десятку сильнейших (39.161). Урмат Ыманбеков (2009) - серебро в предварительном заезде на 200 м (39.980), участие в полуфинале и 21-е место в марафоне 10 000 м (52:08.654). Даниил Дрыго (2007) - уверенное прохождение квалификаций на 200 и 1000 м, участие в марафоне. Бекзат Бекмуратов (2007) - стабильно высокие места в предварительных заездах, участие в длинных и средних дистанциях.

На спринтерских дистанциях (200 м) наши гребцы показали, что способны конкурировать с лидерами из Беларуси, Турции и России. В гонках на 1000 м они входили в первую половину протоколов, а в марафоне на 10 км, несмотря на тяжёлые погодные условия и сильную конкуренцию, дошли до финиша и сохранили позиции в середине таблицы.

Комментарии и впечатления

По словам спортсменов и тренеров, главная ценность этого старта - опыт международной борьбы. Конкуренция была серьёзной: команды привезли лидеров национальных сборных, многие из которых уже имеют титулы чемпионов Азии и Европы в юниорских категориях.

- "Для нас это был вызов и проверка. Мы видим, что можем бороться на равных в отдельных заездах. Да, не хватило до медалей, но с каждым стартом мы сокращаем этот разрыв", - отметил один из участников кыргызской команды.

Турнир без границ

По сообщению kz24.news, представитель Международной федерации гребли Аднан Алиев подчеркнул, что Барнаул уже зарекомендовал себя как перспективная площадка мирового уровня:

"На Алтае я чувствую себя как дома. Здесь отличная инфраструктура и невероятное гостеприимство. Даже в январе, когда мы осматривали канал при 30-градусном морозе, я понял, что этот центр будет работать круглый год".

Итог

Для сборной Кыргызстана "Алтайская регата" стала важной вехой на пути к большим достижениям. Результаты показывают, что наши юниоры уже сейчас готовы бороться с сильнейшими соперниками региона. Главное - продолжать тренироваться, участвовать в международных стартах и накапливать опыт, который в будущем обязательно приведёт их на пьедестал.