Снижение рождаемости может завлечь Узбекистан в корейскую ловушку

Путь Южной Кореи от послевоенной бедности к статусу одной из ведущих экономик Азии стал примером для многих развивающихся стран. Однако за фасадом технологического прорыва и экономического роста скрывается демографическая бомба замедленного действия, способная подорвать десятилетия прогресса. С коэффициентом рождаемости, упавшим до 0,72 в 2023 году, страна столкнулась с реальностью, которая может стать поучительным уроком для Узбекистана, где демографические тенденции также требуют пристального внимания.

За последние полвека Южная Корея совершила беспрецедентный скачок-от аграрной страны в 1960-х до экономического гиганта. Этот рост во многом был обусловлен "демографическим бонусом"-большим количеством молодого, трудоспособного населения. В 1970-х годах, когда средний коэффициент суммарной рождаемости (TFR) держался на уровне 4,5, экономика росла на 8–10% в год. Но с тех пор картина кардинально изменилась.

К 1990-м TFR упал до 1,6, а в 2023 году достиг критической отметки в 0,72, что является самым низким показателем в мире. Хотя по итогам 2024 года был зафиксирован незначительный рост до 0,75, это первый подъем за девять лет, который, по мнению экспертов, не меняет общей негативной тенденции. Экономические последствия не заставили себя ждать: прогнозы роста ВВП на текущее десятилетие колеблются в пределах 1–2%, что является прямым следствием демографического давления.

Механизмы влияния низкой рождаемости на экономику многогранны и уже проявляются в полной мере.

Во-первых, это сокращение рабочей силы. Пик численности населения в трудоспособном возрасте (15–64 года) был пройден в 2020 году, и теперь страна сталкивается с нехваткой кадров. Это явление настолько ощутимо, что за последние шесть лет вооружённые силы Южной Кореи сократились на 20%, или примерно на 113 000 человек, из-за дефицита молодых мужчин призывного возраста. Министерство обороны выражает обеспокоенность, что дальнейшее сокращение может привести к оперативным трудностям. Бизнес вынужден либо повышать зарплаты для привлечения работников, либо переносить производство за рубеж, либо активно инвестировать в дорогостоящую автоматизацию.

Во-вторых, растет нагрузка на систему социального обеспечения. С увеличением доли пожилого населения (прогнозируется, что к 2050 году она достигнет 40%) расходы на пенсии и здравоохранение становятся непосильным бременем для сокращающегося числа работающих граждан. Это создает фискальное давление, заставляя правительство перераспределять бюджетные средства в ущерб инвестициям в образование, инфраструктуру и инновации.

В-третьих, замедляется экономический рост. Базовая формула роста ВВП напрямую зависит от роста рабочей силы и производительности труда. Когда первый компонент становится отрицательным, для поддержания даже скромного роста экономики требуется колоссальный скачок производительности, который сложно обеспечить в долгосрочной перспективе.

Наконец, сокращается внутреннее потребление. Меньшее количество молодых семей означает падение спроса на жилье, потребительские товары и образовательные услуги, что больно бьет по строительному сектору и малому бизнесу.

На первый взгляд, демографическая ситуация в Узбекистане выглядит совершенно иначе. Страна переживает период "демографического окна", имея молодуе и растущее население-основу для экономического роста. В 2022 году в стране был зарегистрирован рекордно высокий показатель рождаемости за годы независимости. Однако последние данные показывают настораживающие тенденции. В 2024 году в Узбекистане было отмечено первое за долгое время снижение числа новорожденных-на 35 600 меньше, чем годом ранее.

Экономисты отмечают, что на долгосрочную динамику рождаемости в Узбекистане будут влиять те же факторы, что и в Корее: урбанизация, повышение уровня образования женщин, изменение социальных норм и экономическая стабильность. По прогнозам экспертов, к 2050 году коэффициент рождаемости в Узбекистане может снизиться до уровня менее 2,2 в сельской местности и менее 2 в городах.

Для Узбекистана опыт Южной Кореи-это не предсказание неизбежного будущего, а важное предостережение. Сегодняшние решения в области семейной политики, поддержки молодежи и создания рабочих мест, принимаемые на всех уровнях, включая решения хокимов на местах, определят, сможет ли страна эффективно использовать свой демографический потенциал и избежать ловушки, в которую попала Южная Корея.

Прогноз для Сеула до 2050 года неутешителен: при сохранении текущих тенденций экономический рост может замедлиться до 0,5% в год, а доля пожилых людей превысит 37%. Узбекистан, имея в запасе несколько десятилетий, может выстроить более устойчивую социально-экономическую модель. Ключевой задачей становится не просто стимулирование рождаемости, а создание условий, при которых молодые семьи будут уверены в будущем-с доступным жильем, качественным образованием и стабильной работой.

История южнокорейского "экономического чуда", которое теперь рискует быть подорванным изнутри, является наглядным примером того, что демография-это фундамент долгосрочного процветания нации.

В ответ на демографический кризис некоторые компании в Южной Корее начали предлагать своим сотрудникам чрезвычайно щедрые бонусы за рождение детей. Например, одна строительная фирма выплачивает по 100 миллионов вон (около 75 000 долларов США) за каждого новорожденного, пытаясь внести свой вклад в решение национальной проблемы.

Источник: upl.uz