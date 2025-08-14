Погода
Нейросеть прогнозирует серьезные испытания для Центральной Азии

- Светлана Лаптева
Климатические катаклизмы по всей планете: Центральная Азия на пороге больших бедствий (прогноз нейросети) То, что произошло на Камчатке, ученые называют "уникальным событием", пишет ВЭС24.

Земля будто перешла на аварийный режим. Где бы вы ни находились - в Пекине, Испании, на Камчатке или в Бишкеке - природа напоминает, что правила игры изменились. В Пекине от наводнения погибли десятки людей, улицы превратились в реки, а подземные переходы - в смертельные ловушки. На Камчатке содрогнулась земля: землетрясение магнитудой 8,8 - сильнейшее с 1952 года - вызвало цунами, волны которого достигали трёх метров и выше.

В Японии, на Гавайях и в Чили включили сирены, эвакуировали прибрежные районы. А в Испании, наоборот, земля пылает - рекордная жара, сухие грозы, лесные пожары, которые никто не может остановить. Это не отдельные трагедии. Это один симптом - планета болеет.

И Центральная Азия, хоть и кажется далёкой от океанских волн и тихоокеанского огненного кольца, - не в стороне. До нее вряд ли дойдут цунами, но и она получит своё.

То, что произошло на Камчатке, ученые называют "уникальным событием". Директор Камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук" Данил Чебров прямо сказал: "Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных". Землетрясение магнитудой 8,8 - это не просто цифра. Это когда земля дрожит часами, когда в Петропавловске-Камчатском "колотит в режиме нон-стоп", когда в Северо-Курильске вода заходит на 200 метров вглубь острова, затапливая порт и рыбзавод. Это когда Гавайи, Япония, Эквадор - целые страны - встают по тревоге, потому что волны цунами уже в пути.

Но самое страшное - не сам толчок, а то, что будет дальше. Учёные предупреждают: афтершоки будут идти ещё месяц, некоторые - до 7,5 баллов. Казалось бы, Камчатка - это далеко.

Но в Центральной Азии тоже всё неспокойно. Регион, где 93% территории Таджикистана и большая часть Кыргызстана - горы, лежит на стыке тектонических плит. Здесь каждый год случается десятки землетрясений. Большинство - слабые, до 4 баллов. Но потенциал для катастрофы - огромный.

Но главная угроза - не подземные толчки. Главное - вода. Точнее её нехватка. Впрочем, как и её избыток. Одно и то же, но в разное время и в разных местах. Как сказал профессор Колумбийского университета Бенжамин Орлов: "Если в мире потепление составит 4°C, в Центральной Азии оно может достигнуть 7°C". И это приговор, если ничего не менять.

Что ждёт каждую из стран Центральной Азии?

На основе выступлений и исследований различных ученых со всего мира нейросеть Qwen составила прогноз того, что ожидает каждую из стран Центральной Азии.

"Так, Кыргызстан и Таджикистан - это вершины, источники рек. Здесь тают ледники. А вместе с ними исчезает будущее. Прямо сейчас эти страны под риском не от засухи, а от наводнений. Опасность прорыва ледниковых озер - реальна. Вода скапливается за естественными дамбами, и когда они рушатся, вниз уходит стена воды, льда и грязи. Такие катаклизмы уже были". И будут снова.

"Примером управления рисками может стать Непал и Перу, - отмечает один из экспертов. - Там стоят системы раннего оповещения". В Центральной Азии- пока нет.

"А потом придет засуха. Ледники исчезнут - и реки Сырдарья и Амударья станут мелкими, непредсказуемыми. Аграрные районы, зависящие от орошения, начнут страдать. В Таджикистане, где гидроэнергетика - основа энергосистемы, могут возникнуть перебои с электричеством. А в Кыргызстане, где 70% электроэнергии - ГЭС, ситуация будет ещё острее".

"Узбекистан, Туркменистан и юг Казахстана - это низины, засушливые зоны, где вода и так дефицит. Здесь удар будет нанесен по самому больному - по сельскому хозяйству. Температуры будут держаться выше 40°C, как в Ферганской долине, но дольше, сильнее, чаще. Засухи станут нормой. Пыльные бури - даже зимой - уже не редкость. Аральское море продолжает высыхать, оставляя после себя солончаки, которые поднимают в воздух тонны ядовитой пыли"

"Казахстан - огромная страна, и его север может даже выиграть от потепления: там появится возможность выращивать новые культуры. Но юг и восток - Алматы, Шымкент - будут страдать от нехватки воды, паводков и оползней. Да, паводков. Потому что весной талые воды с гор пойдут сильнее, а летом - засуха. Эффект "ножниц", как назвал это один из авторов статей: сначала слишком много воды, потом - ни капли".

Если ничего не изменится, то в ближайшие 20–30 лет:

В Таджикистане будут чаще "рваться" ледниковые озёра, уничтожая деревни и дороги.

В Кыргызстане - рост числа селей и оползней, особенно после сильных дождей в горах.

В Узбекистане и Туркменистане - постоянный дефицит воды, конфликты между регионами, рост цен на хлопок и пшеницу.

В Казахстане - на юге - засухи и пыльные бури, на севере - новые сельхозугодья, но с риском эрозии почв.

Мы привыкли думать, что катастрофы - это где-то далеко: в Японии, на Гавайях, в Китае. Но они уже здесь. В виде песчаных бурь в Ташкенте, в виде селей в Оше, в виде пустых каналов в Кызылорде. Планета приближается к точке невозврата, как сказано в исследовании из Environmental Research Letters. К 2070 году потепление может достичь 3°C. А в Центральной Азии - и 7°C.

Это не просто цифры. Это будет значить, что вода станет дороже нефти. Что дети, родившиеся сегодня, будут жить в мире, где каждое лето - как катастрофа.

Но ещё есть время. Время строить системы оповещения, восстанавливать леса, менять подход к воде.


